Médica acreana, que desapareceu após enchente, é encontrada no RS; família pede ajuda financeira

Sabrina Antônia Paiva da Silva, médica acreana, desaparecida após tentar fugir de enchente no Rio Grande do Sul foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (15) e está sendo tratada em uma unidade de saúde. Neste momento, ela está sendo examinada e recebeu medicação no hospital.

Para o Ac24horas, a família disse que seu quadro é estável e pede ajuda para custear o retorno de Sabrina e sua filha de 5 anos, que estão sob a guarda de uma tia que ainda não tem fundos suficientes para a viagem.

O PIX em que devem ser transferidas doações para bancar o custo da viagem de resgate é (68) 99999-8452, em nome da Maria do Perpétuo do Socorro Paiva de Oliveira.

Entenda o caso

Depois de divulgar o desaparecimento das duas nas redes sociais, a família obteve informação de que mãe e filha foram vistas em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O Conselho Tutelar foi acionado após populares notarem que elas estavam molhadas, sujas e com fome.

A suspeita é que Sabrina esteja em um surto psicótico. Em um áudio gravado por uma mulher, a médica apresenta fala desconexa, e uma foto mostra que ela está aparentemente assustada e molhada.

O Conselho Tutelar conseguiu resgatar a criança, no entanto, Sabrina fugiu e não foi mais encontrada. Foi realizada uma audiência de custódia e a guarda da criança foi passada para uma parente.