VÍDEO: moradores reagem a roubo em residências alagadas em São Leopoldo no RS

A cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, foi palco de um incidente nesta semana, quando um homem foi flagrado roubando residências em áreas alagadas. O crime gerou uma reação imediata por parte dos moradores locais, que decidiram confrontar o suposto ladrão.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os moradores começam a perseguir o homem, que tenta fugir pelos alagados. Armados com pedaços de paus e enfrentando as adversidades das águas, os residentes demonstram determinação em capturar o indivíduo responsável pelos furtos.

O suspeito, em uma tentativa de escapar, escala uma cerca e busca refúgio do outro lado. Enquanto isso, os moradores continuam sua perseguição, visivelmente indignados com a audácia do criminoso.

Veja o vídeo: