Motociclista é atropelado e homens se envolvem em briga em posto de gasolina; VEJA VÍDEO

Uma briga aconteceu durante o começo da última terça-feira (28), quando, ainda na madrugada, é possível ver um motociclista e um motorista, juntamente com o passageiro de um carro em conflito.

O motociclista estava indo para cara, quando levou uma “fechada” no trânsito, chegando a cair no chão. A partir disso,um desentendimento entre os condutores se desenrola e acaba numa luta física.

O passageiro do carro desce do veículo e também participa do conflito. O motociclista teria ficado com diversos hematomas pelo corpo, de acordo com informações do site O Seringal.

O fato ocorreu em um posto de combustível da Avenida Ceará. Veja o vídeo abaixo: