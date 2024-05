VÍDEO: Motoristas se surpreendem com enorme sucuri atravessando a BR-364 em Sena Madureira, no Acre

Motoristas que transitavam pela BR-364 em Sena Madureira, Acre, neste domingo (12), foram pegos de surpresa ao se depararem com uma sucuri de proporções impressionantes atravessando a rodovia.

De acordo com relatos compartilhados nas redes sociais, o réptil foi avistado durante o dia, deslocando-se pela via. Em um vídeo, gravado por um homem não identificado, é possível ver o tamanho do animal, enquanto ele comenta: “Estava indo para Rio Branco, olha o tamanho da bruta”. Nesta semana, três serpentes foram registradas por populares.

Alguns moradores que estavam presentes pareciam dispostos a tentar remover a cobra do local, mas foram advertidos pelo homem que filmava: “Dessa tamanho aí, não”.

O incidente gerou espanto entre os residentes da região, destacando a presença de animais selvagens e a necessidade de precaução ao trafegar pelas estradas locais.

Ainda não se tem maiores informações.

Veja o vídeo, compartilhado pelo Correio Online