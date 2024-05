MPRO divulga aprovados na 1ª fase do Concurso para Promotor de Justiça Substituto

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) publicou nesta sexta-feira (3), no Diário Eletrônico da Instituição, o resultado da prova preambular referente ao 23º Concurso para Promotor de Justiça Substituto. Os aprovados seguirão para a próxima fase do certame.

Na publicação, além da lista dos que avançam para a 2ª etapa, são divulgados os gabaritos alterados após a análise dos recursos; o resultado da análise dos recursos contra o gabarito; a relação de candidatos ausentes, de eliminados, de não habilitados e de habilitados.

Recurso – Conforme consta no cronograma disponibilizado no edital de abertura das inscrições, o candidato poderá interpor recurso contra o resultado da prova preambular no período das 10h de 14 de maio de 2024 até as 23h59 de 15 de maio de 2024 (Horário de Brasília), pelo site da Fundação Vunesp, seguindo as instruções ali contidas.

A próxima etapa compreende a prova discursiva, que será eliminatória. Na sequência virão investigação social, exame psicotécnico, prova oral e, por último, a prova de títulos.

O concurso se destina a preencher cinco vagas e compor cadastro reserva, com cotas resguardadas aos candidatos com deficiência, negros e indígenas.

Todos os comunicados e informações oficiais podem ser obtidos no site da Vunesp, banca responsável pelo concurso.