Mulher é agredida com coronhadas em lanchonete e surge ensanguentada; VEJA

Uma mulher divulgou vídeo que ganhou força nas redes sociais, relatando momentos de tensão, medo e agressão dentro da lanchonete onde trabalhava. Nas imagens a mulher aparece ensanguentada e visivelmente emocionada durante sua fala.

O fato se deu no interior do Acre, na segunda maior cidade do estado, Cruzeiro do Sul, onde a moça relata que levou ao menos duas coronhadas. Os comentários nas redes sociais salientam o sentimento de insegurança.

“O trabalhador não tem um minuto de paz”, diz um dos internautas. Enquanto isso, outros desejam melhoras para a empreendedora. ” Poxa, isso é complicado mesmo, que você supere isso e fique bem, tá bom?”.

Veja o vídeo publicado pelo Juruá 24horas na integra: