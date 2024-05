Mulher perde a memória após orgasmo intenso com o marido num banho

Em 2022, cinco médicos de Limerick (Irlanda), publicaram um estudo de caso na “Irish Medical Journal” de um homem de 66 anos que relatou perda de memória 10 minutos após o sexo. Uma ressonância magnética mostrou uma pequena anormalidade no lado esquerdo do cérebro, que desapareceu em 72 horas. Os médicos sugeriram que isso acontece quando a pressão no peito aumenta, prejudicando temporariamente o retorno do sangue através das veias do lobo temporal do cérebro de volta ao coração.