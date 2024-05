MultiVersus e F1 24 são destaques nos lançamentos da semana

Um novo jogo de ação dos criadores de Detention e Devotion, Nine Sols é um jogo 2D desenhado a mão com um mundo interconectado estilo “Metroidvania” (Metroid + Castlevania: Symphony of the Night) com elementos inspirados por Cyberpunk e Taoismo. O sistema de combate do game é baseado em Dark Souls I e Sekiro: Shadows Die Twice com grande foco em dominar a arte de aparar e refletir golpes na hora certa para eliminar adversários com talismãs taoistas.