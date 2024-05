Naiara Azevedo sobe ao palco na Festa do Trabalhador em Rio Branco; VÍDEOS

Sob os holofotes da Festa do Trabalhador, organizada pelo governo do Acre em parceria com Acisa, Naiara Azevedo sobe ao palco do majestoso Palácio Rio Branco para uma apresentação ao vivo.

Com sua voz marcante e carisma contagiante, Nayara conquista imediatamente o público presente, que se entrega de corpo e alma à magia de sua performance. A cantora, conhecida por seus hits de sucesso no cenário sertanejo, presenteia os espectadores com um repertório diversificado, repleto de canções que tocam o coração e agitam a plateia.

Entre aplausos e gritos de admiração, a artista demonstra sua conexão única com o público, tornando cada momento da apresentação ainda mais especial.

Veja fotos e vídeos exclusivos do site ContilNet:

