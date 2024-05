Nicholas Galitzine será o He-Man em filme de Mestres do Universo

Depois de passar pela Warner Bros., a Sony e a Netflix e não sair do papel, a adaptação de Mestres do Universo tem uma casa nova e um protagonista: Nicholas Galitzine, de Vermelho, Branco e Sangue Azul (2023) e Uma Ideia de Você (2024), irá interpretar He-Man na novidade do Amazon MGM Studios. As informações são da Variety.

Galitzine é o primeiro nome confirmado na novidade, que será escrita por Chris Butler, de ParaNorman (2012) e Link Perdido (2019), e dirigida por Travis Knight, de Kubo e as Cordas Mágicas (2016) e Bumblebee (2018).

Antes de Nicholas Galitzine, nomes como Noah Centineo, de Para Todos os Garotos que Já Amei (2018), e Kyle Allen, de Amor, Sublime Amor (2021), foram cotados para interpretar He-Man em projetos de outros estúdios.