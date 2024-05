No Dia Internacional do Pilates, clínica realiza atividades ao ar livre para divulgar a prática do exercício

O Pilates Day é comemorado no primeiro sábado de todos os anos, e é utilizado para difundir a prática da atividade física que dá nome a data, e a cidade de Rio Branco, capital do estado do Acre também teve atividades relacionadas ao evento.

Neste sábado (4),quando está sendo comemorado o Pilates Day em 2024, um evento comunitário foi realizado pela Clínica Suzy Aragão, onde exercícios foram realizados ao ar livre, no Quiosque do Coco, localizado próximo ao Ibis Hotel, no Ipê.

O intuito da aula no espaço foi para que mais pessoas pudessem conhecer os métodos e benefícios desta prática de exercício físico, além de trazer mais visibilidade e valorização para a prática.

Aos que ficam curiosos com a prática da modalidade, a Clínica Suzy Aragão conta com duas unidades em Rio Branco, sendo uma no Conjunto Tucumã II, rua N7, número 327 e a outra na Travessa Rio Branco, Cerâmica, na sala 3.