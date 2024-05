Onde assistir a A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, novo Jogos Vorazes?

Mesmo com a difícil responsabilidade de fazer da mirrada e excêntrica garota a grande vencedora dos Jogos Vorazes, Snow decide dar o seu melhor, chamando a atenção para o seu Tributo, ganhando patrocínio dos habitantes da Capital. No entanto, sem querer, ele acaba se apaixonando por Lucy Gray, transformando a sua missão de conquistar o grande prêmio da Academia em uma tentativa de salvar a vida da amada.

Assista ao trailer:

Quem mais está no elenco?

Além de Tom Blyth e Rachel Zegler, o elenco do filme ainda conta com Peter Dinklage (Game of Thrones), Viola Davis (O Esquadrão Suicida), Jason Schwartzman (Asteroid City), Josh Andrés Rivera (Amor, Sublime Amor) e Hunter Schafer (Euphoria).

Onde assistir a A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes?

Antes disponível apenas para compra e aluguel em diferentes plataformas digitais, Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, dirigido por Francis Lawrence, que comandou três dos quatro filmes de Jogos Vorazes, e com roteiro de Michael Arndt (Jogos Vorazes: Em Chamas) e Michael Lesslie (Assassin’s Creed), está disponível no catálogo do Prime Video, sem custos adicionais para os assinantes.