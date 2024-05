Palácio confirma ausência de Kate Middleton em importante evento real

Depois de muitas especulações, o Palácio de Buckingham confirmou, nesta quinta-feira (30/5), que Kate Middleton não estará no Colonel’s Review, ensaio tradicional do evento Trooping the Colour, que acontece no dia 8 de junho. A princesa de Gales comparece ao evento todos os anos, mas não participará da cerimônia real por conta do tratamento contra um câncer.

O Trooping the Colour, evento para celebrar oficialmente o aniversário do rei Charles III, será no dia 15 de junho. Na ocasião, que reúne milhares de pessoas, ocorrem apresentações militares com mais de 1.400 soldados, 200 cavalos e 400 músicos.

O desfile sai do Palácio de Buckingham e desce pelo The Mall até o Horse Guard’s Parade, ao lado de membros da família real a cavalo e em carruagens.

Assim como Kate Middleton, o rei Charles também enfrenta um câncer. Ele, porém, retornou às funções públicas no dia 30 de abril.

Ao lado de Camilla, o monarca conduzirá a revisão dos soldados em seu desfile oficial de aniversário em uma carruagem Ascot Landau. No ano passado, Charles inspecionou as tropas a cavalo. A cerimônia foi adaptada de acordo com os conselhos dos médicos do monarca.

A data escolhida para celebração do nascimento do monarca se dá por conta do período de verão na Europa, que oferece um clima mais ameno do que no aniversário oficial do rei Charles, em 14 de novembro.

A princesa Kate está afastada das funções oficiais desde fevereiro, quando realizou uma cirurgia abdominal. Em 22 de março, a princesa de Gales anunciou que descobriu um câncer e iniciou o tratamento de quimioterapia. Apesar do estado de Kate Middleton, ainda não comunicaram se ela estará ou não no dia do evento oficial.