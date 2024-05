Policial Penal sofre grave acidente de moto e vai parar no PS de Rio Branco

O policial penal Itomar Fernandes Batista, 47 anos, foi vítima de um grave acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (22), na rotatória em frente a Universidade Federal do Acre (UFAC), na BR-364, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Itomar trafegava no sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo Honda Biz 125, de cor vermelha e placa MZO-5303, quando, ao fazer a rotatória, colidiu na lateral do carro modelo Fiat Mobi, de cor vermelho e placa NAG-9383.

Com impacto, o policial penal bateu violentamente a cabeça contra o asfalto e desmaiou e, em seguida, começou a sangrar pelo ouvido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e ambulância de suporte avançado foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, estabilizaram Itomar e o encaminharam ao pronto-socorro de Rio Branco.

Segundo o médico do SAMU, Vitor Balbino, o paciente sofreu um Traumatismo Crânioencefálico (TCE) moderado, uma fratura na clavícula e estava desorientado. O estado de saúde do policial penal é estável, porém seu quadro clínico pode se agravar. Uma guarnição da Polícia Militar, que estava passando no local, recolheu a carteira e a arma de fogo do policial penal que havia caído no asfalto.

A moto do Itomar foi removida pelos militares e ficou em um comércio. A motorista do Fiat Mobi retirou o veículo da via e entrou na Universidade Federal do Acre.