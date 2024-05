Porto Alegre registra menor temperatura do ano nesta terça-feira

A cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, registrou a menor temperatura mínima do ano nesta terça-feira, com 10 °C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Durante a tarde, a máxima não deve passar dos 16 °C. O instituto já havia alertado que uma massa de ar polar que se aproxima do Rio Grande do Sul iria derrubar as temperaturas da capital gaúcha. Também pode provocar geadas no estado, além de dar uma trégua nas chuvas.