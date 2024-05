Quatro vão a júri popular por assassinato de gari e dois são condenados a mais de 30 de prisão

Quatro acusados pelo assassinato do gari João Delmiro Batista foram levados a júri popular nesta quarta-feira (29) na Comarca do Fórum Desembargador Vieira Ferreira, em Sena Madureira. Trata-se de Josué Almeida da Silva, Aeliton Morais de Lima, Zamir Monteiro de Souza e Thiago da Silva. Desses, dois foram condenados.

Iniciado pela parte da manhã, o julgamento foi bastante prolongado, tanto é que terminou somente no período da noite. Josué e Aeliton foram absolvidos das acusações. Zamir Monteiro foi condenado a 16 anos e 4 meses de reclusão. A mesma pena foi aplicada para Thiago Silva.

Eles foram julgados pelos crimes de homicídio, integrar facção criminosa e corrupção de menor.

De acordo com os autos do processo, a morte de João Batista ocorreu no dia 21 de julho de 2022, por volta das 10h51, no quintal Florestal, estrada Mário Lobão, região do Segundo Distrito de Sena Madureira. Ele vinha dentro de um carro da Semsur, na companhia de outros colegas de trabalho quando, em dado momento, o veículo foi parado pelos criminosos. Os infratores retiraram o gari de dentro do carro e o executaram em via pública.

João Batista era filho da dona Raimunda Muniz e do senhor Antônio estaca, moradores bastante conhecidos no Segundo Distrito de Sena Madureira.