Reta final: eleitores têm até o dia 8 de maio para regularizar título; TRE faz mutirão na capital

As eleições municipais se aproximam, e para isso o título de eleitor dos votantes precisa estar em dia. Entretanto, o fim do prazo destinado aqueles que tenham alguma pendência regularizem sua situação está se encerrando.

Para auxiliar aqueles que necessitam, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) está organizando um mutirão de atendimentos, que se iniciou no dia primeiro de maio no Ginásio do Sesc, no bairro Bosque da capital acreana, se estendendo até quarta-feira (8). Vale lembrar que mesmo no final de semana o atendimento segue normalmente, das 8h às 17h.

Os serviços disponibilizados no local são: Emissão do 1º título, revisão, transferência de domicílio eleitoral, expedição da 2ª via, pagamento de multa e atualização cadastral.

De acordo com o coordenador do mutirão, Adenilson Pontes, os jovens de 16 e 17 anos, que não tem obrigatoriedade na votação, foram os que mais procuraram os serviços.

“A nossa maior procura, até o momento, tem sido desses jovens para tirar o primeiro título para poder votar nas eleições. Estamos atendendo todos os eleitores e prestando todos os serviços, inclusive a coleta biométrica. Quem tiver alguma pendência, faltou em alguma eleição, está com alguma multa, com o título cancelado pode nos procurar aqui no Ginásio do Sesc Bosque”, disse ele ao g1.

Ao todo , mais de 1700 pessoas já foram atendidas pelos serviços do TRE desde o começo do mutirão, o coordenador ainda frisa que aqueles com 15 anos, mas que completam 16 até a data da votação, podem sim fazer o documento.

“Queremos destacar que aquele jovem que tem 15 anos e vai fazer 16 antes das eleições pode tirar o título de eleitor. Nos anos anteriores não tínhamos essa quantidade de jovem em busca de atendimento”, destaca.