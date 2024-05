Saiba onde a feira de artesanato estará nesta semana em Porto Velho

A feira de artesanato e gastronomia, promovida pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), estará em três locais da capital nesta semana: Assembleia Legislativa do Estado, Porto Velho Shopping e Parque da Cidade. A feira movimenta a economia solidária, contando com mais de 180 empreendedores cadastrados, entre artesãos, confeiteiros, floristas e mais.

Nesta terça-feira (28), das 7h às 14h, o Giro estará na Assembleia Legislativa, localizada na av. Farqhuar, oportunidade para os servidores do órgão aproveitarem produtos diversos à venda e valorizar o empreendedor local.

No sábado (1º de junho), a feira estará mais uma vez no Porto Velho Shopping. A edição especial do Giro no Shopping acontece todo primeiro sábado do mês, das 16h às 22h, na varanda do acesso D. O shopping fica na av. Rio Madeira, esquina com a av. Calama, no bairro Flodoaldo Pontes Pinto.

Ainda no sábado e no domingo (1º e 2 de junho), o Giro Empreendedor estará no Parque da Cidade, das 16h30 às 21h, no bairro Flodoaldo Pontes Pinto.

SEJA UM EXPOSITOR

A adesão ao Giro é gratuita e a Prefeitura organiza o evento e fornece as tendas, basta o empreendedor chegar ao local com sua mercadoria e mesa. Cadastre-se direto no formulário ou pelo telefone (69) 98473-8216, nos dias de semana, das 8h às 14h.