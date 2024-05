Show de Joelma no Festival Amazônia atrai expectativa de 7 mil pessoas em Porto Velho, confirma organização

Porto Velho está prestes a sediar um dos eventos mais aguardados do ano: o 1º Festival Amazônia, marcado para este sábado (4), com a presença da renomada cantora Joelma como atração principal. Segundo a organização, a expectativa é de que o festival reúna cerca de 7 mil pessoas, prometendo encantar o público com uma estrutura temática surpreendente.

O Festival Amazônia é fruto do amor e da paixão da empresária Lohanna Gutiergue, que o idealizou como a concretização de um sonho pessoal. Inspirada pelo desejo de assistir ao show de Joelma, Lohanna decidiu superar as barreiras financeiras e se tornar produtora de eventos para trazer a cantora para perto de sua comunidade. Assim, o festival representa a celebração desses dois amores: pela Amazônia e pela icônica artista.

Além do show de Joelma, o evento promete ser um verdadeiro encontro cultural, com uma variedade de apresentações, incluindo quadrilhas, bois-bumbás, companhias de dança e bandas locais e regionais. A participação da “rainha” Joelma, conhecida por sua energia contagiante, certamente será o ponto alto da noite, levando a cultura do Norte para o mundo todo.

Para a LG Produções, realizar esse mega evento cultural é motivo de grande alegria e orgulho, reforçando seu compromisso em oferecer experiências memoráveis à comunidade local. O 1º Festival Amazônia se une a outros grandes eventos promovidos pela empresa, como carnavais, rodeios, shows nacionais e réveillons, consolidando seu papel no cenário de entretenimento de Porto Velho.