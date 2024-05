Silvio Santos define testamento e valor da herança das filhas impressiona

O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, já teria dividido sua fortuna entre seus herdeiros há quatro anos. O dono do SBT, inclusive, destinará uma quantia milionárias às seis filhas, além de outros bens que ele possui.

Silvio teria distribuído no testamento R$ 100 milhões em dinheiro para Patrícia Abravanel, Cíntia Abravanel, Silvia Abravanel, Daniela Beyruti, Rebeca Abravanel e Renata Abravanel. As informações são da Record TV.

Além disso, conforme a emissora, as filhas do apresentador também terão direito a “imóveis, empresas e aplicações de capital”.

Conforme ranking divulgado pela Forbes no ano passado, o dono do SBT possui patrimônio avaliado em R$ 1,6 bilhão.

Filhas de Silvio Santos

Silvio Santos possui seis filhas. Daniela Beyruti, Patrícia Abravanel, Rebeca Abravanel e Renata Abravanel são frutos da relação do apresentador com a escritora de novelas, Íris Abravanel.

Já Cíntia Abravanel, primeira filha do dono do SBT, é fruto da relação dela com Maria Aparecida (1962-1977). Vale lembrar que Silvia foi adotada pelo casal antes da morte de Aparecida, vítima de câncer.Desde o ano passado, Patrícia Abravanel comanda o “Programa Silvio Santos” no lugar do pai, e Daniela Beyruti é vice-presidente do SBT.