Suposta invasão no DCE da Ufac causa polêmica e grupo diz que ocupação faz parte do processo

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Acre (Ufac), foi ocupado, como forma de protesto, na tarde de quinta-feira (2), e vem causando repercussão na comunidade acadêmica.

SAIBA MAIS: Alunos teriam invadido sede do DCE na Ufac e instituição emite nota de repúdio; VÍDEO

Muitos estudantes reagiram ao ocorrido em publicações nas redes sociais, desaprovando a atitude tomada, mesmo que em forma de protesto. “Tem gente aí que nem é da Ufac e uma das pessoas que aparece no vídeo é aluno do ensino médio”, diz um dos comentários.

Em nota, representantes do movimento de ocupação da Ufac reafirmam o compromisso com a qualidade de ensino e principalmente de infraestrutura da universidade. “Não nos estarrece as informações falsas que vem sendo disseminadas pelo meios de comunicação, sendo rede social e outros. Continuamos afirmando que a ocupação faz parte do nosso processo, haja em vista que não houve danos materiais e a ocupação no espaço do DCE ocorreu devido a ausência de representantes do Diretório durante as últimas articulações”, diz um trecho da nota.

Os representantes do movimento falam ainda que o espaço ocupado não é privado, além de ser um local utilizado para a produção de materiais. “Tendo em vista também o encontro de representantes do DCE em razão que nenhum apareceu na manifestação mesmo sabendo da mesma e sendo até mesmo solicitado.Reiterando novamente que em nenhum momento fizemos uma fala de ataque à integridade física dos representantes do Diretório Central dos Estudantes”, completa.

“Lembrando que o DCE é uma repartição de todos os estudantes, e a ocupação também ocorreu após eles fecharem antes do funcionamento já que fomos à sede às cinco e meia da tarde, sendo que, o DCE tem seu horário de funcionamento previsto para até as oito horas da noite. É importante que não são os estudantes que estão de greve, mas sim os docentes em seu pleno direito constitucional, com isso não existe nenhuma justificativa para o DCE se ausentar de seu horário de serviço já que os estudantes continuam com atividades fora da sala de aula, como laboratórios de pesquisa e outras atividades de extensão”, diz.

A nota parabeniza ainda a reitoria da Universidade Federal do Acre que enviou um representante no momento em que iniciava a mobilização, o que possibilitou uma reunião com os centros acadêmicos presentes no ato, tratando de temas como a continuação de atividades do Restaurante Universitário e sobre manutenção das bolsas pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes).

“Não estamos depredando, nem vandalizando os espaços da nossa universidade federal do Acre e convidamos inclusive os estudantes para observar os espaços de ocupação e também afirmamos que as pessoas que dizem que houve algum vandalismo ou que ocorreu o uso de bebidas alcoólicas ou de outras substâncias ilícitas no momento da ocupação, provem tais afirmativas de maneira pública e concreta com provas. Por fim, afirmamos nosso apoio à greve dos docentes e dos técnicos e afirmamos que os ataques não vão desviar a finalidade inicial desse movimento que é uma universidade pública de qualidade de ensino, infraestrutura e por um salário justo. Ações como essa sempre fizeram parte da história dos movimentos estudantis e sindicais, sempre visando a melhoria da qualidade de ensino”, diz a nota.

O DCE também emitiu uma nota informando à comunidade acadêmica que a sede do diretório já está desocupada e retorna às atividades nesta sexta-feira (3).

Veja a nota do movimento de ocupação na íntegra:

Nota de esclarecimento do movimento de ocupação da UFAC

Primeiramente nós do movimento de ocupação reiteramos nosso compromisso com a qualidade de ensino e principalmente de infraestrutura na nossa universidade federal do Acre. Não nos estarrece as informações falsas que vem sendo disseminadas pelo meios de comunicação, sendo rede social e outros.

Continuamos afirmando que a ocupação faz parte do nosso processo, haja em vista que não houve danos materiais e a ocupação no espaço do DCE ocorreu devido a ausência de representantes do Diretório durante as últimas articulações. Nós não ocupamos um espaço privado, sendo esse espaço utilizado para produção de materiais e tendo em vista também o encontro de representantes do DCE em razão que nenhum apareceu na manifestação mesmo sabendo da mesma e sendo até mesmo solicitado.

Reiterando novamente que em nenhum momento fizemos uma fala de ataque a integridade física dos representantes do Diretório Central dos Estudantes.

Lembrando que o DCE é uma repartição de todos os estudantes, e a ocupação também ocorreu após eles fecharem antes do funcionamento já que fomos na sede às cinco e meia da tarde, sendo que, o DCE tem seu horário de funcionamento previsto para até as oito horas da noite. É importante que não são os estudantes que estão de greve, mas sim os docentes em seu pleno direito constitucional, com isso não existe nenhuma justificativa para o DCE se ausentar de seu horário de serviço já que os estudantes continuam com atividades fora da sala de aula, como laboratórios de pesquisa e outras atividades de extensão.

Parabenizamos a reitoria por enviar um representante no momento inicial da mobilização, e com isso resultando frutos como uma reunião com os centros acadêmicos presentes no ato, tratando de temas como a continuação das atividades do r.u e o esclarecimento de como será a manutenção das bolsas pela PROAES. Convidamos também, um representante do DCE para estar presente na reunião, para que possamos dialogar da melhor maneira como foi procurado desde o início, e convidamos para participar da ocupação que é uma pauta que o DCE deve defender.

Não estamos depredando, nem vandalizando os espaços da nossa universidade federal do Acre e convidamos inclusive os estudantes para observar os espaços de ocupação e também afirmamos que as pessoas que dizem que houve algum vandalismo ou que ocorreu o uso de bebidas alcoólicas ou de outras substâncias ilícitas no momento da ocupação, provem tais afirmativas de maneira pública e concreta com provas. Por fim, afirmamos nosso apoio à greve dos docentes e dos técnicos e afirmamos que os ataques não vão desviar a finalidade inicial desse movimento que é uma universidade pública de qualidade de ensino, infraestrutura e por um salário justo. Ações como essa sempre fizeram parte da história dos movimentos estudantis e sindicais, sempre visando a melhoria da qualidade de ensino.

Estendemos nossas críticas ao atual governo federal e seu descaso com os estudantes e os profissionais de educação da rede de ensino pública.

Veja a nota do DCE na íntegra:

O Diretório Central dos Estudantes da Ufac, informa a toda comunidade acadêmica que a sede do diretório já se encontra desocupada, e na manhã desta sexta-feira, 3, retornará às suas atividades.

Após atos de protesto e desordem, o diretório foi limpo e organizado. Alguns materiais de consumo e patrimoniais foram retirados sede, notificaremos o movimento e a segurança do campus com o intuito de encontrá-los e restituí-los ao patrimônio.

O Diretório reafirma seu apoio a todos os estudantes e sua luta por uma universidade pública, gratuita, igualitária e socialmente referenciada, bem como, o apoio a greve dos técnicos e docentes.

O DCE segue buscando resolver a demanda dos estudantes na base do DIÁLOGO até o momento que encontrarmos essa porta, e afirma que assuntos como:

1. A divulgação de editais de bolsas e auxílios regulares;

2. ⁠Criação de auxílio emergencial;

3. ⁠Retorno das atividades do RU;

4. ⁠Chamadas do SISU.

SEGUEM sendo discutidos com a administração superior e os comandos de greve. Inclusive, com reunião marcada sobre esse e diversos assuntos para a manhã desta sexta-feira,3.

Por fim, o DCE relembra que sua xerox, que na última semana atendeu mais de 1500 pessoas, materiais de consumo e toda estrutura do DCE, continuam a disposição dos movimentos e de toda comunidade acadêmica.