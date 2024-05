Veja imagens do resgate aéreo de um casal e cachorro ilhados em Bom Retiro do Sul

Imagens disponibilizadas pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul mostram o momento em que uma equipe realiza o resgate de um casal e um cachorro, em Bom Retiro do Sul, na Região do Vale do Taquari. A ação aconteceu por volta das 10h, desta sexta-feira (3).

Os temporais já deixaram 39 mortos e 68 desaparecidos. Conforme o boletim mais recente da Defesa Civil, 24,2 mil pessoas estão fora de casa, sendo 7.165 pessoas em abrigos e 17.087 desalojados (na casa de familiares ou amigos). Ao todo, 235 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 351,6 mil pessoas. No momento da ação é possível ver que o casal está em cima de um carro coberto por galhos de árvores que acabaram se prendendo no veículo por causa dos temporais no estado. Segundo informações da BM, a mulher tem dificuldade de locomoção e teria sido encontrada com hipotermia.