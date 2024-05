Whindersson Nunes, 29, desabafou sobre a depressão em suas redes sociais nesta quarta-feira (29). Segundo o humorista, ele teria se sentido mal no palco fazendo shows devido à doença.

“Primeira vez que a depressão fez eu não me sentir bem com um microfone na mão foi hoje, mas só nada, aprendi mais uma”, disse na publicação. Na quinta-feira (30) continuou a falar sobre o assunto, dizendo: “Quando for fazer algo, faça por que quer, não por que está com raiva”.