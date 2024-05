Zé Felipe revela que fez sexo pela 1ª vez aos 12 anos: “Fui levado”

Zé Felipe chocou os telespectadores do Sabadou com Virgínia ao revelar com que idade e com quem perdeu a virgindade. Questionado por Lucas Guedes sobre o assunto, o cantor sertanejo contou que tinha 12 anos quando fez sexo pela primeira vez. “Não sei o nome dela (…) Ela era p#ta, uai”, declarou.

Virginia ficou bastante curiosa e quis saber o motivo de ter perdido a virgindade tão cedo e dessa maneira. Zé não entrou em detalhes e contou que foi apenas “levado”.

Na web, internautas deduziram que o responsável por proporcionar a experiência sexual precoce a Zé tenha sido o pai dele, o também cantor Leonardo.