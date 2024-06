Abertas as inscrições para o Workshop Música com Negócio

O Worshop Música como Negócio será realizado no dia 13 de julho, das 10h às 12h, no Sebrae Acre, como parte da programação do III Acre Rock Festival, com os facilitadores Igor Healer, Kelen Mendes e Alex Lima.

O evento é gratuito e vai abordar produção musical, técnicas e processos para músicos e produtores, a profissionalização das carreiras na era digital, além de orientações sobre o registro da música e sua colocação no mercado de streaming.

Por meio do workshop, os empreendedores terão acesso a conteúdos completos para saber mais sobre o mercado, seja para quem está começando ou deseja incrementar seu negócio.

Estão disponíveis 30 vagas e as inscrições podem ser feitas na bio do Instagram @amupac

Os facilitadores

Alex Lima é graduado em Ciências Políticas e Sociologia pela Ufac, com MBA em Gestão Empresarial Estratégica (USP) e pós-graduado em Inovação e Tecnologia pela UNB.

Atuou por 15 anoscomo gestor de projetos da Economia Criativa e Startups pelo Sebrae/AC, membro fundador do Aquiri Valley no Acre e do Ecossistema Regional Amazônia Valley.Atualmente atua como diretor da Disruption Consultoria, que faz consultoria de inovação 4.0 e negócios para empresas.

Igor Healer IGOR HEALER, nascido na cidade de Porto Velho (RO), é músico, compositor, diretor musical e produtor cultural, radicado em Rio Branco desde 1994.

Além disso é baterista e percussionista nas bandas Dream Healer, DH Acoustic e Semblanty, atuando há vários anos como empreendedor na PI Rock Store.

Já realizou inúmeros projetos relacionados a festivais, palestras em todo país, com apoio do Sebrae e por meio de leis de incentivo à cultura.

Kelen Mendes é cantora, compositora e produtora cultural. Aos 19 anos, já na universidade, ganhou o Festival Acreano de Música Popular ao interpretar uma composição própria, o que lhe rendeu um convite para participar de um show do músico local Sérgio Patchouli.

Entre 1996 e 2006, Kelen foi vocalista de diversas bandas de rock em Rio Branco e, em 2008, lançou o EP solo de estreia, intitulado Inundação, com composições de diversos artistas acreanos.

Dez anos depois, veio o segundo disco, Rio Acre, que deu vazão ao lado mais autoral da artista, dentro de uma sonoridade que funde música de raiz, MPB, rock e black music.

Em 2023, a artista lançou o álbum Ancestralidade, gestado em grande parte no período da pandemia de covid-19. Já na parte de shows, além de Rio Branco, a artista já tocou em Porto Velho, Macapá, Cuiabá, Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, e até em Lima, capital do Peru.