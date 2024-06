Autora ganha prêmio literário na França com livro sobre assassinatos de mulheres no Acre

A escritora Patrícia Melo foi a grande ganhadora na categoria ‘Literatura Estrangeira’ em um Prêmio Literário na França, o Madame Figaro, com a obra Mulheres Empilhadas (Leya), lançado em 2019.

O livro narra a jornada de uma jovem advogada paulistana que se une a um mutirão para analisar casos de feminicídio no Acre. De acordo com a sinopse da obra, os autores dos crimes são próximos das vítimas: maridos, pais, tios, primos, avós – o que coincide com a realidade enfrentada pelas vítimas de violência doméstica no Brasil.

“O tom jornalístico e feminista dessa obra tem uma energia intensa, que passa por lendas e mitologias de um Brasil sensível ao poder dos xamãs e da força da natureza – tudo tingido com poesia, magia e musicalidade”, destacou o júri do Grande Prêmio Madame Figaro.

Sobre o livro

Mulheres empilhadas é uma obra de ficção, mas todas as personagens desse livro existem de fato. As protagonistas dessa história são as mulheres.

Todas elas: as já feitas e as meninas, as gordas e as magras, as negras e as pardas, as indígenas e as descendentes de imigrantes, as analfabetas e as com grau universitário.

Nesse romance intenso, que se lê de um fôlego só e que acompanha a trajetória pessoal de uma advogada, Patrícia Melo fala sobre a matança sistemática de mulheres no Brasil, que atinge democraticamente todas as classes sociais.