Baco, Oswaldo Montenegro e mais: os lançamentos musicais da semana

Nada melhor do que curtir o fim de semana com uma boa trilha sonora. Para ajudar os leitores a renovar suas playlists, o Metrópoles listou diversos lançamentos que se tornaram públicos ao longo da semana (28/6 a 4/7).

Entre os destaques está o álbum de Oswaldo Montenegro com a cantora Vicky, para comemorar os 50 anos de carreira do cantor carioca. Também tem single novo de Baco Exu do Blues e uma música inédita de Marília Mendonça com Henrique Casttro. O funk e o sertanejo têm como representantes nos lançamentos musicais MC Ryan SP e MC IG, além de Yasmin Santos e Simone Mendes.

Para comemorar os 50 anos de carreira, o cantor está lançando o álbum Junto com Montenegro. O projeto, desenvolvido em três etapas, tem Vicka como convidada. O disco conta com releituras de faixas clássicas da carreira de Oswaldo.

A artista foi selecionada entre milhares de músicos e artistas, por um júri criterioso no projeto Junto com Montenegro para gravar um álbum ao lado dele, além de clipes que já estão disponíveis no YouTube. O álbum contém 8 faixas no total, com vocais de Oswaldo e Vicka.

Vicka enfrentou um julgamento criterioso para ser selecionada e dividir o álbum com Montenegro. O conceito do trabalho é usar e abusar da simplicidade, trazendo uma atmosfera de amizade e interpretação das composições do menestrel.

“É inspiradora a maneira como ele coloca paixão em todos os seus projetos, o cuidado artístico que tem com cada um deles e seu entusiasmo em continuar criando e se reinventando a cada ano que passa. Sua equipe é como uma grande família, e poder vivenciar alguns momentos nesse ambiente de muito respeito e carinho me emocionou muito”, disse Vicka.

Divulgação

Yasmin Santos

Ao lado de Simone Mendes, a cantora lançou o single Nem a Pau, que faz parte de Eu, Yasmin Santos. A canção abre os lançamentos do projeto, que conta com 15 músicas e participações especiais de diversos artistas.

“Eu participei de cada detalhe, do processo todo mesmo. Foi algo inédito para mim, porque sempre fiquei mais focada na música enquanto a equipe cuidava dos outros detalhes. Eu só acompanhava e via tudo pronto no dia”, diz Yasmin.

A letra fala sobre um ex-namorado que, após “queimar a mulher para o povo”, tenta reatar o relacionamento.

Divulgação

O artista publicou seu novo projeto, Fetiche, que conta com sete faixas. Um curta-metragem dirigido por Camila Cornelsen, rodado em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, traduz ainda mais o conceito desenvolvido. O álbum fala sobre paixão e desejo.

Na capa, idealizada pelo próprio artista, uma mulher está de costas na cama, submissa, com uma imagem de Baco tatuada. “Eu enxergo as únicas qualidades que a história nos deu como uma forma de castração da humanidade, como limitador do ser. Eu não aceito e nem quero abraçar isso”, disse.

“Não quero ter medo de ser desejado ou achar que isso não é um direito meu. Eu enxergo minhas qualidades e quero poder sentir que estou no imaginário alheio por mais de um motivo. Ocupando mais do que um único lugar e criando o meu próprio espaço”, afirma o cantor e compositor baiano.

Divulgação

MC Marcinho, Sorriso Maroto e Delacruz

Garota Nota 100, single de sucesso de MC Marcinho nos anos 1990, ganha nova roupagem com a voz do cantor, em parceria inédita com Sorriso Maroto e Delacruz. A novidade é embalada pelo funk, pagode e rap.

“Estamos muito felizes e animados com esse lançamento, porque a música está do jeito que ele sonhou e planejou”, revelou Serginho, que além de tocar violão no grupo Sorriso Maroto, também assina a produção da nova versão da canção.

Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, foi outro que se emocionou. “Ele realmente foi uma fonte de inspiração, um cara que conseguiu me influenciar, e talvez tenha sido a minha maior influência para que eu pudesse hoje estar aqui no Sorriso.”

Delacruz também falou sobre o lançamento. “Estou muito feliz em estar aqui nesse projeto de Garota Nota 100, que costumo dizer que é a minha música favorita no mundo. Desejo que de lá de cima ele fique feliz, olhando pra gente e que essa música perpetue ainda mais a arte dele”, disse.

Reprodução

Leal

O artista publicou o álbum homônimo nas plataformas musicais. Composto por 12 músicas autorais, o projeto conta com as participações de Ney Matogrosso, Davi Kopenawa e Bia Ferreira.

A novidade traz referências da MPB e world music, com referências de Lenine, Roberto Carlos e Chico César. “Todas as faixas, de um lado e do outro lado, tem propósito. Provocar, emocionar, fazer pensar, fazer dançar.

Divulgação

Gabriela

Ex-integrante da Banda Melim, a cantora lançou o single Saudade Sussurrou. A música é a primeira de sua carreira solo e está disponível nas plataformas musicais. A mistura de MPB com pop é uma composição autoral com alguns parceiros.

“É um desafio gigante começar tudo de novo e dessa vez solo. Às vezes me acho louca por seguir meu sonho mesmo que isso exija uma coragem gigantesca de recomeçar, mas acho que é essa loucura que me torna uma artista visceral. É o primeiro capítulo de muitas coisas boas na minha carreira. Me sinto bem, livre, leve, cantando o que eu gosto e da maneira que eu gosto”, afirmou.

Outros lançamentos

Álbuns/EPs

Nanno lançou o álbum Minerium Sessions, que conta com 10 faixas e participação de diversos aristas.

Henrique Casttro traz o EP Volume 1 do projeto Blessed. Destaque para a faixa Experiência, gravada com Marília Mendonça.

TZ da Coronel publicou o álbum Direto da Selva, que conta com 14 músicas.

Until The Ribbon Breaks lançou o disco Visitor, que conta com 10 faixas.

Samuel Rosa lançou Rosa, seu primeiro disco na carreira solo.

Edyr Vaqueiro lança o EP Segredo do Vaqueiro – Parte 2.

A cantora e compositora Luiza Dutra lançou o primeiro álbum autoral intitulado Meu Canto.

Pond anunciou o disco Stung!, que conta com 14 canções.

Camurça apresentou álbum O Jangadeiro da Alvorada, com 10 músicas.

O cantor e compositor Anderson Primo divulgou o novo álbum Ocê, Oceano – Segunda Onda.

Banda Carlos anunciou o EP Carlos I, com três faixas.

Cantora e compositora Nay Porttela estreou o segundo álbum autoral Garoa.

Traplaudo publicou o EP de estreita intitulado Magia Azul.

Cogumelo Plutão divulgou o EP Voando Pelo Campo dos Sonhos, com cinco canções.

Vitor Limma publicou o Álbum completo Minha Fé – Em Canoas, com quatro faixas.

Becca Perret lançou o EP Es.sên.ci.a, com quatro músicas.

Foxes On The Run apresentou Preys of Fate, novo EP da banda nas plataformas musicais.

O The Warning publicou o novo álbum Keep Me Fed.

Thiaguinho publicou o segundo EP do projeto Sorte.

Anna Graves surpreendeu com o lançamento do EP Solstice.

A cantora Alexia Reis divulgou o álbum Alexia Reis Ao Vivo Em Goiânia.

O grupo Titãs apresentou o projeto audiovisual Titãs Microfonado.

Camila Cabello divulgou o novo álbum C,XOXO nas plataformas musicais.

A banda Imaginde Dragons inovou no lançamento do álbum LOOM.

Steve Aoki lançou o álbum Paragon.

Bia Marques divulgou o novo álbum ao vivo Bia Marques Sessions.

Singles

Gusttavo Lima lançou o single Morar Nesse Motel.

Pedro Libe lançou Nem Balancei, feat. com Jorge & Mateus.

MC Ryan SP e MC IG se unem novamente para lançar a música Filha do Deputado.

João Gomes publicou Vaquejada Tá Na Moda.

Renan Rodrix e Ney Matogrosso lançaram a canção Letal.

Marcos Baptista publicou o single Perdurar.

F7rança e Bren9ve, artistas do selo Mgoma, lançaram o single 9 da Vila.

Devinho Novaes lançou Pele na Pele.

Deusnir Souza lança Requinte, com participação de Michael Pipoquinha.

MC Durrony publicou o Single O Terror Sou Eu, ao lado de Valesca Popozuda.

DJ Gabriel do Borel e MC Lucy se uniram a MC GW para o single Sento no Bico da Glock 2.

Rivo e Armin van Buuren se juntam em rework de In And Out Of Love.

Com Gaby Amarantos, MC Papo e Dedé Santaklaus lançam single Desgraçada.

Tianastácia lança versão acústica de Fora de Controle.

Doral lança No Teu Mar, novo single de seu futuro álbum.

Gabi Lins divulgou o novo single Malícia Minha.

Radar Records divulgou Nunca Pagou Aluguel, single póstumo de Reinaldo, o “Principe do Pagode”.

A sertaneja Carol Villa divulgou o single Migalhas, em parceria com a dupla Zé Henrique e Gabriel.

Tommy Love e Ennzo Dias lançaram nova versão de Perigosa.

Carol Lemke anunciou De Leve.

O cantor, compositor e músico Tiago Caetano lançou o single Só Quero Viver.

Femingos publicou Mania de Grandeza.

A banda brasiliense Dennehy lançou o single Make Me Do It.

Leuriscleia lançou Alto Risco, primeiro single de seu EP.

A banda catarinense Exclusive Os Cabides lançou o single Coisas Estranhas.

Letto lançou o single Eu vou Misturar nas plataformas musicais.

Manu Kfouri divulgou o clipe da música Sempre Saber, que faz parte do álbum Backseat.

Manu Chao apresentou o single São Paulo Motoboy.

Marina Sena divulgou o single Mande um Sinal (Acústico).

Taís Barboza explorou o soul e a MPB no single Brasileiro Não Tem Paz.

CountryBeat lança Filho de Fazendeiro com participação de Luan Pereira.

Deusnir Souza vislumbra novos caminhos com o novo single Requinte.

Yunk Vino divulgou o novo single Get It.

Juan Marcus e Vinícius publicaram o novo single Acertada, em parceria com Maria Cecilia e Rodolfo.

Olivia Dean lançou o single Time.

Nabiyah Be divulgou o novo single Poço Azul.

Almost Monday divulgou a música Tidal Wave.

Jimin divulgou o single Smeraldo Garden Marching Band, em parceria com Loco.

Katseye lançou a música Debut.

Jax Jones, Joel Corry e Jason Derulo se uniram no single Tonight (D.I.Y.A).

Oliveira, Chris MC, Portugal No Beat e Hunter se uniram no single Humor.

Miranda Lambert divulgou a canção Dammit Randy.

Os sertanejos Rick & Lucas publicaram o single Palavra de Amigo.

JØRD divulgou o single Destino.

Clairo lançou Nomad.

LSDXOXO publicou o single 4Luvin.

Mark Ambor divulgou o single Our Way.

Fred & Fabrício anunciaram Poder de Mentir, presente na terceira edição do projeto Acústico de Primeira.

Andrew McMahon publicou o single Death Grip.

Rare Americans lançou The Machine.

Himalayas apresentou Hung Up.

#Estudeofunk lançou a música Mão na Nuca.

Kim Gordon anunciou ECRP.

Duoderiz & The Flame Orchestra publicou o single O Que é Partir?

A Família Cristal lançou versão da Oração de São Francisco.

A banda Mensana divulgou o single Tão Simples nas plataformas digitais.

Versalle publicou Contra Corrente.

Lilian Rocha divulgou as músicas Raiz Forte e Gracinha.

Júlia Levy lançou Segmentada.

Bruno Martini e Carlinhos Brown apresentaram A Namorada.

Niina lançou P.A.P.I.

Baru Baru publicou Distopia.

Fabio Luma anunciou O Que Não é Teu.

Sarah Oliver e MC Neu lançaram a Posicionada.

Juão Nÿn apresentou o novo single ABYA YALA.

Sem Meia publicou a faixa Agridoce.

Duda Santos anunciou Contra Mim.

Nívea Soares apresenta o single Abre os Selos.

Pagode Restaura, ao lado de Waguinho, publicou a faixa Oh Quão Lindo Esse Nome É.

Mateus Carneiro lançou Jantar.

Silas Magalhães anunciou o trap melódico Drama, em parceria com Aatalaiaa.

Emerson Bruno publicou Vou Voltar.

Bruna Olly lançou Nunca Abandone a Fé.