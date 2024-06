Cantor Matheus Lira recebe título de cidadão Pessoense e emociona com música para João Pessoa; VÍDEO

Nesta quarta-feira (5), o cantor Matheus Lira, natural de Sena Madureira, no Acre, foi homenageado com o título de cidadão pessoense em uma cerimônia emocionante realizada no plenário da Câmara Municipal de João Pessoa, na Paraíba. O artista acreano foi indicado pelo vereador Thiago aí e o para receber a homenagem. O evento reuniu familiares, amigos, autoridades locais e admiradores do artista.

Mateus Lira, visivelmente emocionado, usou a palavra para compartilhar um pouco de sua história e trajetória. Em seu discurso, ele relembrou sua chegada a João Pessoa, acompanhando a família de sua esposa, e destacou como a cidade se tornou não apenas seu lar, mas também o palco principal de sua carreira musical.

Em conversa com a coluna Douglas Richer do site ContilNet, o cantor falou um pouco sobre a sua trajetória onde saiu do Acre e recomeçou a vida em João Pessoa. “Cheguei aqui com minha família e hoje, além de ter construído uma nova família, também cresci no mercado da música local. João Pessoa me acolheu de braços abertos e sou eternamente grato por isso”, disse o cantor ao ContilNet.

Em bate-papo com este jornalista o cantor também fez questão de expressar sua gratidão pelo carinho e apoio que recebe dos empresários locais e de todos que acompanham e incentivam sua carreira. “É graças a vocês que posso continuar fazendo o que amo. Cada show, cada música lançada, é um reflexo do amor e do apoio que recebo desta cidade maravilhosa”, acrescentou.

Ao final de seu discurso na Câmara Municipal, Mateus Lira surpreendeu a todos com uma performance exclusiva. Ele cantou uma música inédita, escrita especialmente para João Pessoa, que emocionou os presentes e reafirmou seu vínculo profundo com a cidade. A canção, com letras que exaltam as belezas naturais, foi recebida com aplausos entusiasmados e coroada como um dos momentos mais marcantes da cerimônia.

A entrega do título de cidadão pessoense a Mateus Lira é um reconhecimento de sua contribuição para a cultura e a música local. Veja o vídeo: