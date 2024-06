Centenas de evangélicos participam de culto no Festival da Macaxeira; FOTOS

A última noite do Festival da macaxeira contou com culto evangélico no palco. Centenas de fiéis participaram do momento e assistiram um show local da banda IBF Music enquanto aguardavam a atração nacional pastor Antonio Cirilo.

Antes do show, aconteceu um culto com o pastor Elder Gama. A programação da última noite do festival é voltada para o público gospel. Confira fotos de Yago Ayache para o ContilNet:

ACOMPANHE AO VIVO A TRANSMISSÃO DA ÚLTIMA NOITE DO FESTIVAL DA MACAXEIRA: