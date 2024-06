Concurso do Iapen: Governo divulga resultado de mais uma etapa do certame; confira

O Governo do Acre publicou do Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira (12), o resultado definitivo do Exame Psicotécnico, a convocação para a realização do Exame Médico e Toxicológico e a convocação para Perícia Médica aos candidatos, na condição de Pessoa com Deficiência, do concurso do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen).

A perícia médica será realizada em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul, entre os dias 30 de junho a 7 de julho. Os candidatos que optaram no ato da inscrição pela realização da 1ª Fase nas cidades de Brasiléia, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Rio Branco, realizarão a 2ª Fase na cidade de Rio Branco.

Já os candidatos que optaram no ato da inscrição pela realização da 1ª Fase nas cidades de Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Tarauacá, realizarão a 2ª Fase na cidade de Cruzeiro do Sul.

O cartão de convocação para o Exame Médico e Toxicológico, contendo a data, o local e o horário de realização, será disponibilizado no site www.ibfc.org.br, na aba “Local de Prova”, em 24 de junho.

Confira a lista: