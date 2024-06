Deputado recorre à Mesa Diretora para barrar decisão de Petecão de deixar PSD sem liderança na Aleac

Na sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta quarta-feira (12), o deputado Eduardo Ribeiro falou sobre a decisão do senador Sérgio Petecão em destituir o deputado e colega de partido, Pablo Bregense, do cargo de líder do PSD na Casa.

Bregense foi destituído do cargo de líder do PSD, após ter declarado em um vídeo apoio ao senador Marcio Bittar, do União Brasil.

LEIA: Sem aceitar desculpas, Petecão exige destituição de Pablo Bregense da liderança do PSD na Aleac

Na tribuna, Eduardo lembrou que além de Petecão destituir Bregense, ainda decidiu deixar o partido sem líder na Aleac. A decisão foi rechaçada e chamada de vergonhosa. O deputado precisou recorrer à Mesa Diretora para garantir que o partido não fique sem liderança.

“Eu vou fazer um pedido senhor presidente [deputado Luiz Gonzaga] do cumprimento do parágrafo 1º do artigo 84 do Regimento Interno. Que diz que quando o partido não indicar a liderança, a Mesa Diretora indica o deputado mais idoso, no caso eu”, disse.

Em entrevista ao ContilNet, Eduardo declarou que agora, na liderança do PSD, irá trabalhar em “função da democracia, da população, do povo do Acre e do desenvolvimento do Estado”, disse.