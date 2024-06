Edu Guedes e Ana Hickmann posam mostrando alianças: ‘Noivos!’

“Noivos!”, escreveu a apresentadora na legenda. Ela ainda usou as hashtags amor e vida. O casal logo recebeu inúmeros elogios de fãs. “É sonhar demais querer ver um filho desse casal tão lindo?”, disse uma. “Que lindos! Merecem toda a felicidade do mundo”, escreveu outra.

Nas imagens publicadas por Ana no Instagram, eles aparecem no Estoril, em Portugal, nos bastidores da Porsche Cup, competição automobilística de que Guedes participa neste sábado. O pedido de casamento inclusive aconteceu no país.