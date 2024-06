Eliana anuncia contratação na Globo: “Nossos sonhos serão verdade”

Agora é oficial! Eliana Michaelichen é a nova contratada da TV Globo. O anúncio foi feito pela própria apresentadora em uma postagem no Instagram, em conjunto com a emissora.

“Nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou…”, escreveu Eliana.

A apresentadora publicou um vídeo saindo de casa para trabalhar. Na gravação, ela mostra o crachá da Globo e dá tchau para os filhos, que respondem: “Bom trabalho”.

Assista ao vídeo abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Como revelado por esta coluna, Eliana fez algumas reuniões para decidir o seu futuro na emissora na última segunda-feira (24/6). Na ocasião, o martelo foi batido e ela assinou o contrato com a TV.

A loira é cotada para integrar o time do Saia Justa, do GNT, além de ter fechado um programa dela nas tardes de sábado da emissora. Eliana também comandará o The Masked Singer Brasil, no lugar de Ivete Sangalo. Fontes da coluna revelaram que a loira já chegou a gravar uma chamada para a atração.

Participações de Eliana na Globo

Como já havíamos antecipado, a apresentadora será uma das convidadas do júri artístico na final do Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, que acontecerá no próximo dia 07. No palco, uma homenagem à Eliana será feita.

Para tornar o momento mais especial, a Globo tem procurado pessoas da emissora, como apresentadores e colegas de Eliana, para gravarem um material de boas vindas à ela.

E essa não deve ser a única aparição de Eliana nos próximos dias na Globo. De acordo com Silvinho, perfil no X, antigo Twitter, a apresentadora dará uma entrevista ao Fantástico. Segundo a informações, Renata Capucci é quem comandará a entrevista.