Escritora mineira Adélia Prado vence o Prêmio Camões 2024

A poeta, professora, filósofa e romancista mineira Adélia Prado conquistou o Prêmio Camões 2024, um dos mais importantes da literatura da língua portuguesa. Os jurados Deonisio da Silva, Ranieri Ribas, Dionisio Bahule (Moçambique), Francisco Noa (Moçambique), Clara Crabbé Rocha (Portugal) e Isabel Cristina Mateus (Portugal) decidiram a premiação na manhã desta quarta-feira (26/6) de forma virtual.

Por meio da Fundação Biblioteca Nacional (FBN), entidade vinculada ao Ministério da Cultura (MinC) e do Governo de Portugal, o valor da conquista é de 100 mil euros, um dos maiores do mundo da literatura. O Prêmio Camões é uma parceria entre Brasil e Portugal para estimular os laços culturais entre as nações que integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e enaltecer a literatura da língua.

Herdeira de Carlos Drummond de Andrade, Adélia foi premiada também com o Prêmio Jabuti de literatura com a obra O Coração Disparado, conferido pela Câmara Brasileira do Livro, em 1979, e recebeu, este ano, o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras (ABL)