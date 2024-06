Fabricado no Acre, sorvete e picolé de tapioca são sucesso no Festival da Macaxeira

A população rio-branquense tem marcado presença no 1º Festival da Macaxeira, em Rio Branco. Por ser um produto bastante consumido na região da capital, a população tem buscado produtos feitos a partir dos derivados da macaxeira.

Na feira disponível no festival, a sorveteria Duettus Gourmet tem feito sucesso com o picolé e sorvete de tapioca, fabricado no Acre.

O ContilNet conversou com Jonnathan Kelwyn, filho do proprietário da sorveteria e idealizador do sorvete que tem feito sucesso no festival.

“Ele estava pesquisando, pegando referências e começou a criar para ficar com o gosto mesmo, para sentir o gosto de tapioca mesmo. É bem diferente”, explicou.

Variedade de sabores da sorveteria Duettus Gourmet, incluindo açaí, açaí com leite ninho e muito mais/Foto: Juan Diaz, ContilNetJonnathan também disse que tanto o sorvete, quanto o picolé tem feito sucesso na feira, com valores de R$ 5,00 (a bola) e R$ 3,00, respectivamente.

Além do sorvete de tapioca, um dos grandes sucesso da sorveteria é o sabor de açaí e açaí com leite ninho, além dos sabores tradicionais.

Veja fotos: