Família é Tudo: Alexandra Richter diz que fica “arrasada” com Brenda

Alexandra Richter está dando vida a Brenda Monteira, em Família É Tudo. Diferentemente de Nice, de Terra e Paixão, a atriz está interpretando uma vilã. Ela aceitou o papel para mostrar a versatilidade de seu trabalho e contou que não gosta das falas da personagem.

“A maldade da Brenda está no olhar dela, nas coisas que ela fala e pensa, no modo como age”, declarou,em entrevista ao F5. “Fico arrasada com as falas dela”, completou.

Alexandra relembrou uma atitude de Brenda e discordou veementemente.”Esses dias ela falou para o marido, que está com problemas de saúde, que era muito nova para cuidar de velho gagá. Gente, jamais diria isso! Sou casada há 27 anos”, disse.

A atriz ainda tentou decifrar a personalidade de sua personagem. “Ela é má por ser má, é a natureza dela, e isso é um desafio porque, como é uma obra aberta, ainda não sei porque ela é assim”, encerrou.