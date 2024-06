Festival da Macaxeira: ContilNet e Sans Filmes transmitem ao vivo terceira noite

A terceira noite do 1º Festival da Macaxeira acontece nesta sexta-feira (28), na Praça da Revolução, em Rio Branco. O time do ContilNet e Sans Filmes marcam presença no evento e fazem a transmissão ao vivo das atrações que prometem agitar a terceira noite. A programação desta sexta-feira começa às 19h com a escolha do berrante de ouro, a maior macaxeira será escolhida às 19h30, e às 19h45 o sorteio de uma moto Pop 100.

VEJA PROGRAMAÇÃO: Escolha da maior macaxeira e sorteio de moto: veja programação da 3ª noite do Festival da Macaxeira



O evento iniciou na última quarta-feira (26) e segue até sábado (30) com muito entretenimento.

Essa e toda a programação será transmitida ao vivo pelo time do ContilNet Notícias e San Francisco Filmes. Para aqueles que não puderem se juntar aos outros para o grande evento, a transmissão será feita pelo canal do YouTube do ContilNet com todas as principais informações e atrações do 1º Festival da Macaxeira.

ASSISTA: