Escolha da maior macaxeira e sorteio de moto: veja programação da 3ª noite do Festival da Macaxeira

A terceira noite do 1º Festival da Macaxeira é nesta sexta-feira (28), na capital do estado do Acre, Rio Branco, na Praça da Revolução, a partir das 18h. O evento contará com transmissão do ContilNet e Sans Filmes. As festividades começaram na quarta-feira (26) e continuam até sábado (30).

A programação desta sexta-feira começa às 19h com a escolha do berrante de ouro, a maior macaxeira será escolhida às 19h30min, e às 19h45min o sorteio de uma moto Pop 100.

Já os shows se iniciam às 20h, com Sandra Melo abrindo a noite de apresentações, com Eduardo Casseb assumindo o palco às 21h30min, com a última apresentação da noite ficando por conta da banda Trio Furacão do Forró, às 23h.

A transmissão do evento será realizada no canal do YouTube do ContilNet, e também no canal de televisão aberto, TV Rio Branco (8.1) trazendo as principais informações e os shows do evento.

CONFIRA COMO FOI A SEGUNDA NOITE DE EVENTO: