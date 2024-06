Influencer trans comemora mudança de nome na certidão de nascimento no dia do Orgulho

O dia do orgulho LGBTQIAPN+ é comemorado nesta sexta-feira (28), e não haveria data mais poética possível para Estella Martins receber o sua nova certidão de nascimento, com seu novo retificado, agora podendo ser, oficialmente, chamada de Estella Maria Lima Martins.

Em março deste ano, em publicação no seu Instagram, anunciou sua transição de gênero aos seguidores que a acompanham. Ella, como é apelidada, é conhecida também por sua drag, Ágata Power.

Através do seu perfil, ela divulgou imagens com seu documento retificado e deixou uma mensagem a seus seguidores. “Que dia emblemático pra (re)nascer uma estrela de fato e de direito pra essa nossa sociedade. Duplo orgulho! É o primeiro e mais importante passo pra essa minha longa caminhada. E agradeço a cada um que está comigo direta ou indiretamente. Enfim, retificada! Aqui nasce Estella Maria Lima Martins!”, disse.

Sobre sua transição, ela afirma que, hoje entende a necessidade de ser como quer ser. “Hoje entendo que não é sobre agradar as pessoas que eu amo, não é sobre ser como elas gostariam que eu fosse, e sim sobre os meus anseios, sobre aquilo que eu preciso fazer pra ser feliz”, diz.

“Receber esse documento, neste dia, para mim, teve um misto de sentimentos porque eu dei entrada no procedimento há uns 12 dias 13 dias atrás, eu achei que ficaria pronto antes. Às vezes as coisas acontecem não acontecem do jeito que a gente quer, mas é porque as coisas têm que acontecer do jeito que elas têm que acontecer”, conta.

Ella ainda diz estar muito contente com a conquista, mas que este é apenas o primeiro passo de um longo caminho. “Não é só a certidão de nascimento, a partir daí você tem um monte de outros documentos para serem retificados, como é o caso da CNH do RG”, explicou.

Além disso, ela explica que todo o processo foi muito custoso, tendo gasto cerca de R$300 apenas com a retificação de sua certidão de nascimento, e pontua que projetos sociais para atender essas pessoas são necessários.

“Para uma pessoa de baixa renda é complicado, às vezes, por exemplo, é necessário que essa pessoa tenha acesso aos documentos através de programas sociais, como o projeto cidadão, pra retirar todos esses outros documentos de novo”, sugere.