Kerline é zoada pela Netflix após pedir Casamento às Cegas “de subs”

Se depender de Kerline, o Casamento às Cegas terá uma temporada somente com subcelebridades. A primeira eliminada do BBB 21 foi às redes sociais para fazer o pedido para a Netflix e recebeu uma resposta para lá de debochada da plataforma de streaming.

“Alguém fala para a Netflix fazer um Casamento às Cegas com subs”, comentou a famosa, em uma página de fofoca no Instagram. O perfil oficial da plataforma aproveitou para brincar sobre o assunto. “Mas, Ker… e se você levar um pé na bunda primeiro?”, escreveu a Netflix, acrescentando vários emojis de choro.

Calvofobia, abandono e mais: cinco polêmicas de Casamento às Cegas 4

A quarta temporada de Casamento às Cegas: Uma Nova Chance ganha novos episódios nesta quarta-feira (26/6), para felicidade dos espectadores do reality show da Netflix, que já estavam ansiosos com os desdobramentos das polêmicas desta edição.

Nos quatro primeiros episódios, conhecemos os participantes Alexandre Thomaz, André Romano, Ariela Carasso, Evandro Pinto, Gabriel Khaled, Ingrid Santa Rita, Leandro Marçal, Leonardo Plácido, Marcia Ishimoto, Marília Pinheiro, Muriel de Aquino Silva, Patrick Ribeiro, Renata Giaffredo, Rodrigo Knoeller e Vanessa Kurashiki.

Aqui fora, a maioria deles já sofreu exposeds de sua vida pessoal, com direito a abandono parental e “calvofobia” — ou preconceito contra os calvos, para os leigos.

Calvos merecem respeito!

Patrick Ribeiro desabafou sobre a reação de Renata Giaffredo, outra integrante do elenco do reality, ao saber que ele é calvo. Na fase em que os participantes vão para a lua de mel, Renata estranhou o motivo de o rapaz usar boné no frio serra catarinense e foi confirmar com o noivo, Alexandre Thomaz, se o ex-pretendente tinha algum problema com o cabelo.

“Eu evito ficar com calvo”, diz a advogada.

A fala repercutiu fora do programa e Patrick classificou o deboche de Giaffredo como preconceito. Ele ainda explicou que usa boné constantemente por uma questão de autoestima.

Abandono parental

Evandro Pinto foi alvo de um exposed feito por Luana Mendes, sua ex-companheira. Ela afirma que ele abandonou um filho, hoje com 12 anos, está correndo o risco de ser preso por atraso de pensão de outras duas filhas e ainda teria entrado na atração comprometido.

“O alecrim entrou no reality namorando, meteu um ghost na namorada (estavam juntos há 6 meses) e sequer deu notícias. A menina desesperada atrás dele até descobrir que ele está atrás de casamento em reality”, afirmou ela, através do Twitter.

“Evandro passa imagem de bom moço, mas está com pedido de prisão por dever pensão das filhas, tem Lei Maria da Penha nas costas e abandonou um filho de 12 anos, o qual nem cita no programa. Eu sou a mãe do menino”, garantiu ela.

“Voz de gorda”

Alexandre Thomaz foi o primeiro cancelado da temporada e ganhou a fama de boy lixo da produção após comentar sobre Ariela Carasso.

Logo no início da temporada, ele afirmou, em conversa com outro colega de confinamento, que ela teria “voz de gorda”. Ariela já fez uma cirurgia bariátrica e fala sobre as inseguranças com o corpo no programa.

Filho aos 12 anos?

Ingrid Santa Rita também causou polêmica ao dizer no programa que tem duas filhas, uma delas de 21 anos. Acontece que a participante tem 34 anos, o que abriu questionamentos sobre a idade com que ela virou mãe.

Por meio do Twitter, Ingrid explicou: “Sou mãe da Rafa desde os 12 anos dela e pari a Duda com 19. Existem outras maternidades além da gestacional. Não é mãe de coração. Sou a única mãe que ela reconhece e é sobre isso”.

Advogada? onde?

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Renata não é bem advogada. Isso porque o Cadastro Nacional dos Advogados (CNA) diz que Renata está com a carteirinha da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, cancelada. O registro é requisito para que os profissionais formados em direito possam exercer a profissão legalmente.