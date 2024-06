Lívia Andrade detona Fofocalizando após repercussão de sua cirurgia

A notícia de que Lívia Andrade passou por uma cirurgia na região íntima virou assunto esta semana após ela dar detalhes de sua recuperação. Mas além da repercussão do caso, a forma como o Fofocalizando abordou o assunto incomodou a apresentadora, que já fez parte do elenco da atração do SBT.

Na madrugada deste sábado (29/6), ela soltou o verbo no Twitter contra a forma que os integrantes do programa falaram dela e rebateu as declarações de que ela teria feito o procedimento como forma de melhorar o órgão genital esteticamente.

“Eu não fiz cirurgia íntima! Me dediquei por anos com muito carinho, profissionalismo e dedicação a esse programa, que hoje não tem um pingo de consideração, o que esperar, né?”, questinou ela.

Em seguida, ela falou sobre as perdas da emissora: “É, Sisi [apelido pelo qual chama Silvio Santos], você faz muita falta mesmo. Tudo está perdido. Além da audiência, perderam também o respeito”, disparou, antes de completar:

“Usaram o meu nome, imagem, e um problema de saúde como ‘cirurgia íntima’! Mulheres sofrem diariamente e morrem por falta de informação e cuidados. Vocês deveriam usar isso como um alerta, não tentar alavancar a audiência com mentiras”, queixou-se.

Logo depois, Lívia Andrade contou o motivo de estar preocupada com a cirurgia: “Eu perdi um pai para o câncer, meu avô, vários familiares passam por tratamento hoje! E é por esse motivo que me cuido tanto, vivo fazendo exames e uso minhas redes sociais para incentivar as mulheres e homens para que façam seus exames e marquem consultas com seus médicos!”, declarou.

Ela aproveitou para mandar um recado para Gaby Cabrini, uma das apresentadoras do Fofocalizando: “Ô, Cabrini, harmonização é o que você fez na sua cara! O que eu fiz foi uma vídeo-histeroscopia cirúrgica para retirada de um mioma e pólipos. Vocês, como jornalistas, deveriam saber disso. Muitas mulheres sofrem com isso. Isso é um problema de saúde e não um procedimento estético”, detonou.

E continuou seu desabafo: “Tô com tempo hoje, viu… Nós sempre interagimos muito por aqui, eu fazia o programa com vocês! E é justamente por isso que não vou permitir que sejam enganados com minha imagem num lugar onde fomos passamos tanto tempo juntos numa relação de respeito!”, garantiu.

Na sequência, a apresentadora contou sobre a abordagens de outros veículos: “Tem 1 mês que fiz minha cirurgia. Minha mãe estava super preocupada pelo histórico familiar de câncer, esperamos o resultado da biopsia e graças a Deus era só um pólipo. Foram perguntar pra ela se injetei coisas na 🐸. Engraçado se não fosse sério né? Saúde é coisa séria!!!”, disse ela.

E finalizou: “Simplesmente não vou permitir que usem a minha imagem para enganar as pessoas. Banalizar algo tão sério e delicado! Nenhum médico presente pra falar com propriedade sobre o assunto. Mulheres morrem por falta de informação e cuidados médicos!”, concluiu.

Lívia Andrade revela detalhes de cirurgia

Lívia Andrade passou por uma cirurgia íntima recentemente e resolveu compartilhar sua consulta pós-operatória com seus seguidores. A apresentadora usou os stories do Instagram, na última quarta-feira (26/6), para revelar alguns detalhes do procedimento.

Ao lado da médica Fernanda Barroso, ela contou que a especialista descobriu um “problema” em sua região íntima: “Eu amo ela [a médica], ela que cuida da minha saúde, do fundo, bem lá. Mulheres, saúde feminina, aqueles cuidados de sempre. Fiz a cirurgia há pouco tempo, vai fazer um mês agora, foi ela que descobriu. Ela falou ‘Lívia, esse negocinho não estava aqui alguns meses atrás e acho que é isso que tá causando todo esse BOzinho aí’. Quatro dias depois já estava operando e deu tudo certo”, garantiu ela.

E continuou detalhando: “Primeira zoiada pós-cirurgia, virar do avesso. Tá tudo certo, tudo bonitinho, ela me mostra, pega o meu celular e filma para eu ver porque eu fico curiosa, também quero ver. Realmente é um negócio bonitinho, é uma coisinha bonitinha, coisinha fofa”, brincou.

Logo depois, Lívia relatou que estava fazendo um tratamento com luz LED para a região íntima, similar ao que usa no rosto para tratar rosácea. A médica, então, contou como funcionava: “Para a gente fazer a inteligência vaginal, olha que maravilha. O que é isso? A gente vai modular a microbiota vaginal que tem de viver de benefício vai ficar e o que tiver que sair vai embora”, revelou.

Lívia Andrade revela problemas de saúde e faz alerta

Lívia Andrade deixou os seguidores perplexos, no início deste mês, ao surgir no leilão beneficente do Instituto Neymar, ao lado do marido, Marcos Araújo, poucos dias depois de contar ter realizado uma cirurgia. “Dor de cabeça, sangramentos intensos”, relatou a moça, que havia compartilhado imagens no Hospital Sírio-Libanês, no fim de maio.

“E eu sempre falo e repito. Gente, está sentindo alguma coisa? Procure um médico, façam seus exames. É muito importante que vocês fiquem atentos aos sinais do corpo, que vocês conheçam o corpo de vocês”, alertou.

Lívia completou: “Porque, sim, ele dá o alerta. Uma dor de cabeça, febre, alguma coisa na pele, alguma inflamação, quando você toma o remédio e não passa. Vai investigar por que tem coisa aí”.

A ex-SBT passou por uma vídeo-histeroscopia cirúrgica para a retirada de um “negocinho insignificante”, como ela mesma classificou, com cerca de dois centímetros. Embora não tenha dado detalhes da doença, o exame ginecológico serve para verificar intercorrências no útero, prevenindo e tratando algumas patologias.

A vídeo-histeroscopia é minimamente invasiva, feita apenas por especialistas, onde é possível diagnosticar alterações como pólipos, miomas, aderências ou outras condições que afetam o aparelho reprodutor feminino. O pós-operatório, em casos mais simples, é de 24 horas, podendo ser maior, caso haja alguma complicação.

Lívia explicou que há algum tempo vinha tendo alguns sintomas: “Eu estou sempre me cuidando. Desde o começo do ano para cá, eu estou com a rosácea muito atacada, e o doutor sempre pedindo os exames. Fiz os exames e deram algumas alterações, uma ferritina, uma série de coisas, e eu estava com uma queda de cabelo muito intensa”.

A famosa prosseguiu: “Estava repondo tudo isso. E a minha rosácea inflamada. Estava tentando tratar, tomando antibiótico, e nada. Fazendo tratamento, passando as fórmulas e ela insistindo [a rosácea, que estava inflamada]. Decidi fazer mais exames para investigar”.

Lívia Andrade observou que tinha algo de errado com a sua saúde: “Eu estava tendo vários escapes, tive alguns sangramentos intensos e eu tomo anticoncepcional e mesmo com isso estava tendo escapes e não estava parando o negócio. E o ferro vai embora, as vitaminas vão embora, e aí tudo acontece”, ressaltou.

Ela finalizou lembrando que já está recuperada e com a saúde em dia. “A gente se acostumou a ouvir de alguns profissionais que é estresse, não aceitem essa desculpa do estresse. Agora estou ótima. Eu sou a favor da medicina preventiva, nem tudo é estresse”, encerrou.