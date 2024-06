Lucas Buda recebe apoio para abrir OnlyFans: “Tem gosto para tudo”

Lucas Buda afirmou, nesta sexta-feira (7/6), que está analisando a possibilidade de abrir um OnlyFans. Após o vídeo publicado pelo ex-BBB nas redes sociais, ele recebeu apoio de outros produtores de conteúdo adulto.

O bombeiro da Eliana, Yuri Bonotto, afirmou que Lucas Buda deve entrar na plataforma. “Se não tem problemas com nudez, é uma possibilidade de ganhos, ainda mais para ele que está dizendo que não está tendo boas oportunidades. Só não ligar para críticas, elas não pagam as contas. Muita gente riu do cara, mas tem gosto para tudo. Aposto que ele terá um grande número de assinantes.”

O humorista Thomas Santana, por sua vez, deu risadas ao ler a notícia sobre o OnlyFans de Lucas Buda.

Na web, os internautas se dividiram sobre o interesse pelo conteúdo adulto do ex-BBB. Apesar da repercussão, a criação da conta ainda não foi oficializada pelo capoeirista.