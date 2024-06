Marido é suspeito de matar a própria esposa a golpes de faca em bairro de Rio Branco; confira

Ketilly Soares de Souza, de 33 anos, foi morta a golpes de faca na manhã deste domingo (9), dentro de uma residência situada na Travessa Raimundo Saldanha, no bairro Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco. A suspeita é que o marido dela, identificado como Simey Menezes Costa, seja o autor do crime.

Segundo informações da polícia, Ketelly e seu marido moravam no bairro Floresta e recentemente se mudaram para uma casa na Vila Acre. Já familiares informaram que o casal vivia brigando. O corpo da vítima foi encontrada por uma prima, na sala da casa de Ketelly, com várias perfurações de faca, nas costas, braços, pernas, peito e abdômen.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos, mas ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar morte a Ketilly.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Policiais militares do 2º Batalhão ainda colheram as informações para tentar procurar pelo suspeito que é o marido dela, mas até o fechamento desta matéria o homem não havia sido preso.

Todos os detalhes sobre o ocorrido foram colhidos por agentes de Equipe de Pronto Emprego (EPE) e o caso será investigado pela Polícia Civil.