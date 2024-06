Morre dona Terezinha Holanda, irmã do artista plástico Hélio Melo, aos 96 anos

Morreu em Rio Branco (AC), neste domingo (2), a senhora Terezinha Holanda Melo de Souza, mãe e avó, respectivamente, dos militantes do PCdoB Raimundo Souza (Raimundão) e Jhon Nobre, aos 96 anos de idade.

Dona Terezinha, uma antiga moradora do bairro da Base, na área central da Capital acreana, era irmã do artista plástico Hélio Melo, falecido em 2001. O velório ocorreu em casa, na Travessa Cruzeiro do Sul, no bairro da Base, e o sepultamento, também na tarde deste domingo, no Cemitério São João Batista.

O PCdoB, em nome de seus filiados, emitiu nota de pesar pelo falecimento da anciã. O Partido lembrou que as portas da casa de dona Terezinha sempre estiveram abertas para socorrer os necessitados e aflitos. “Fez da caridade um sacerdócio”, disse em suas redes sociais o militante comunista Francisco Plantio.

NOTA DE PESAR

É com imenso pesar que o PCdoB no Acre comunica o falecimento da senhora Terezinha Holanda Melo de Souza, mãe e avó, respectivamente, dos nossos correligionários Raimundo Souza (Raimundão) e Jhon Nobre, ocorrido neste domingo, dia 2.

Dona Terezinha Holanda era irmã do artista plástico Hélio Melo e tinha 96 anos. Era católica e sua vida foi marcada pelo amor ao próximo. Moradora do Bairro Base, em Rio Branco, suas portas sempre estiveram abertas para socorrer os necessitados e aflitos. Fez da caridade um sacerdócio de vida.

O velório acontece na Travessa Cruzeiro do Sul, 31, Bairro Base. O sepultamento ocorrerá às 16 horas deste domingo, no Cemitério São João Batista.

Neste momento de dor e saudades, rogamos a Deus que console os familiares e amigos, trazendo o refrigério devido.