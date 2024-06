Patricia Marx anuncia o casamento com a arquiteta Renata Pedreira

Nesta sexta-feira (28/6), Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, Patricia Marx comemorou 50 anos e aproveitou a data para anunciar o casamento com a arquiteta Renata Pedreira. As duas, que estão juntas há quatro anos, sobem ao altar em agosto. “Ser feliz na simplicidade”, escreveu nas redes sociais.

“Eu escolhi desejar a vida, o amor, enfrentar e lidar com os meus medos, inseguranças, frustrações, e transformá-las em aprendizado e desejo. Ser feliz na simplicidade, porque a vida é mais simples mesmo, assim como a natureza também é”, refletiu numa postagem no Instagram.

Marx continuou: “Eu escolhi me acolher mais, investir nas coisas que sempre quis fazer, escolhi me aceitar e cuidar mais de mim, a respeitar meus limites, a dizer não para muita coisa, a abrir mão de outras”.

A cantora finalizou celebrando a nova idade e os aprendizados. “Essa maturidade não veio sozinha, mas com muito trabalho de autoconhecimento e cuidado, principalmente da minha saúde mental. Nada vale mais do que isso. Porque viver requer uma presença nessa relação entre você e o mundo”, encerrou.

Ao Gshow, Patricia deu mais detalhes do relacionamento com Renata: “Já moramos juntas há três anos e meio, e me sinto casada. Nesse ponto, o relacionamento de mulheres é bem objetivo. Mas vamos oficializar no final de agosto. Vai ser discreto e só no civil, para a família. A gente prefere viajar”.

Para quem não lembra, Patricia Marx ficou famosa nos anos 80, quando integrou o Trem da Alegria, ao lado de Juninho Bill, Luciano Nassyn e Vanessa Carvalho. No início dos anos 90 seguiu carreira solo. A artista gravou os hits Espelhos d’Água, da trilha sonora de Malhação; e Quando Chove, de A Viagem, novela da TV Globo.

Veja a publicação de Patricia Marx: