Preta Gil é internada no Rio de Janeiro e cancela show

Preta Gil, 49, não se apresentará no primeiro dia oficial do São João da Thay, que acontecerá nesta sexta-feira (7), em São Luís, no Maranhão. Procurada pela CNN, a assessoria de imprensa da cantora afirmou que, apesar de internada no Rio de Janeiro por conta de uma infecção urinária, ela passa bem.

“Informamos que a artista Preta Gil está internada no hospital Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para tratamento de uma infecção urinária gerada por um cálculo renal. Preta está bem, recebendo os cuidados médicos, e em breve retornará aos seus compromissos profissionais”, disse a nota.