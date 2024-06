Até o momento, não sabemos o nome ou o sexo do novo bebê de Elon Musk — que completou 53 anos nesta sexta-feira (28). Porém, viemos relembrar o que sabemos sobre o resto da família Musk.

O primeiro filho do empresário, Nevada Alexander, em 2002, com sua primeira esposa Wilson. Porém, o bebê acabou falecendo com pouco mais de dois meses de vida, vítima de síndrome da morte súbita infantil. Dois anos depois, em 2004, o casal deu à luz aos gêmeos Vivian Jenna e Griffin. Em 2006, um novo grupo de crianças veio, os trigêmeos Kai, Saxon e Damian, nascidos em 2006. Elon Musk e Wilson se separaram em 2008.

Então, o empresário se envolveu com a cantora Grimes, com quem teve três filhos: X Æ A-Xii, que nasceu em maio de 2020, Exa Dark Sideræl, em dezembro de 2021, e o mais novo Techno Mechanicus, que foi revelado ao mundo em 2023.

Por fim, temos Zilis e Musk que tiveram os gêmeos, Strider e Azure, em novembro de 2021, um mês antes dos filhos do empresário com Grimes. Este ano, ficamos sabendo que eles deram as boas-vindas a mais um filho juntos.