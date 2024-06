Rio Acre segue baixando e fica a poucos centímetros do menor nível da história na capital

O Rio Acre continua baixando em Rio Branco. Na medição feita pela Defesa Civil Municipal na manhã desta quinta-feira (27), o nível do rio marcou apenas 1,78m.

Mesmo com a chuva registrada na capital nesta semana, o nível do rio não ganhou um volume significativo de água. Com a marca atingida nesta quinta-feira (27), o Rio Acre está a 53 centímetros de igualar a menor cota da história, quando o afluente atingiu em setembro de 2022, 1,25 metros.