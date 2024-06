Vendedor da economia solidária é o grande vencedor do sorteio da moto 0 km

O vendedor de alimentos de uma barraca da economia solidária no 1º Festival da Macaxeira foi o grande vencedor do sorteio da Pop 110 0 km.

O senhor Vandernilson Bezerra de Lima, de 50 anos, foi sorteado na última noite do festival, neste sábado (29). Quem recebeu a moto foi a esposa do vendedor, a senhora Raimunda, que estava presente e confirmou os dados do marido.

Raimunda comemorou o resultado do sorteio e disse que está muito feliz. “Muito sortudo o meu marido. Nós já íamos comprar uma moto para facilitar nossas vendas. O primeiro Festival da Macaxeira será inesquecível”, comentou.

A esposa recebeu o prêmio pois o marido havia saído há poucos minutos para comprar gelo para a barraca em que vendem comida.

