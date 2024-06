Wanderley Andrade agita Rio Branco com show especial e recebe parabéns dos fãs; FOTOS

O cantor Wanderley Andrade, conhecido carinhosamente como o “Rei do Brega” e “astro do calypso”, desembarcou no Acre para uma série de comemorações em homenagem ao seu aniversário de 60 anos. As festividades começaram na quinta-feira (6), quando o cantor visitou a cidade de Sena Madureira e deu início à celebração de seu aniversário com grande estilo.

Na sexta-feira (7), a festa continuou em Rio Branco, onde Wanderley se apresentou no Sushi Bar Paris Garden, um dos pontos mais sofisticados da capital acreana. Durante a apresentação, o cantor encantou o público presente com seus maiores sucessos, proporcionando uma noite memorável e repleta de emoção.

Wanderley, que possui uma carreira consagrada e é um dos ícones do gênero brega, não só animou os convidados com sua performance contagiante, mas também recebeu diversas homenagens e felicitações pelo seu aniversário. Os fãs e amigos do cantor fizeram questão de marcar presença e compartilhar esse momento especial com ele, criando um ambiente de celebração e alegria.

O evento contou com uma atmosfera festiva e Wanderley não poupou energia ao dividir seus hits consagrados com o público. Canções que marcaram gerações foram cantadas em coro pelos presentes, que demonstraram todo o carinho e admiração pelo artista.

A celebração dos 60 anos de Wanderley Andrade no Acre foi um verdadeiro sucesso, refletindo a popularidade e o carisma do cantor que, ao longo de sua carreira, conquistou uma legião de fãs por todo o Brasil. As festividades ainda prometem continuar com mais apresentações e encontros com fãs, solidificando ainda mais a relação próxima que Wanderley mantém com seu público.

Confira abaixo algumas fotos exclusivas pela lente de Jardy Lopes da comemoração: